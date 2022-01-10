الكشف عن خطة تشافي ضد ريال مدريد لإيقاف خطورة فينيسيوس 

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة من أجل إيقاف اللاعب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المدير الفني للنادي الكتالوني يصر على مشاركة اللاعب رونالد أراوخو من أجل هذا الغرض.

وكان أراوخو قد خضع لعملية جراحية في يده الأسبوع الماضي، لكنه عاد للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم الإثنين ومن المنتظر مشاركته في المباراة أساسيًا.

وقرر تشافي أن يجعل أراوخو يتحرك كالظل خلف فينيسيوس جونيور في ملعب مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في المباراة النصف نهائية على ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء.

ويخوض الفائز المباراة النهائية لكأس السوبر يوم الأحد أمام الفريق الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض البطولة بصفته بطل كأس إسبانيا بينما يلعب ريال مدريد بصفته وصيف الدوري.