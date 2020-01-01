الكشف عن خطة الليجا لاستئناف الدوري الإسباني وتحديد البطل

تقارير صحفية إسبانية اليوم تؤكد أن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا وضع خطة استئناف الدوري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية قد وضع خطة من أجل استئناف بطولة الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن تيباس يخطط لعودة الليجا في الثالث من مايو المقبل بشكل طبيعي، لو لم يستطع القيام بذلك في تاريخ مبكر.

ويسعى تيباس لاستئناف بطولة الدوري الإسباني تحت أي ظرف، حتى ولو كان ذلك دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة.

المزيد من الفرق

وتأتي رغبة تيباس الملحة في ظل وجود تهديد بعدم الوفاء بالتزامات وتعاقدات مع شركات الرعاية والبث التلفزيوني التي تنقل الدوري الإسباني.

كورتوا ونجوم الدوري الإسباني يوافقون على مبادرة مجنونة

وأوضحت الصحيفة أن عدم الوفاء بتلك العقود سيعني خسارة الليجا لحوالي 25% من إجمالي مدخلات البث التلفزيوني للبطولة.

ويجتمع في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل تحديد مصير بطولات الدوري المحلي ويورو 2020 بالإضافة للبطولات القارية الخاصة بالأندية.

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني تم تعليقه مع بقية البطولات في كافة أنحاء أوروبا بسبب التفشي المميت لفيروس كورونا الخطير مؤخرًا في القارة العجوز.