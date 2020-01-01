الكشف عن حقيقة رغبة النصر في التعاقد مع جمال بلعمري

جمال بلعمري قد يعود مرة أخرى إلى الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، حقيقة رغبة نادي النصر في التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب السابق وليون الفرنسي الحالي.

بلعمري يعد من أبرز المدافعين خلال المواسم الماضي لما قدمه مع الليوث، حيث كان هدفًا لأكثر من نادٍ سعودي خلال الموسمين الماضيين قبل الانتقال إلى ليون.

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ووفقًا للإعلامي خالد الرشيد، أن هناك نادي سعودي يتواصل مع جمال بلعمري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من ليون الفرنسي.

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وأضاف الرشيد أن هذا النادي ليس النصر، ليزيد التكهنات التي تدور عودة اللاعب إلى الدوري السعودي حيث نجد صعوبة في عودته عبر الشباب بسبب الأزمة وقت رحيله.

وأشارت بعض التقارير مؤخرًا إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع جمال بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية لترميم دفاعه الذي يواجه صعوبات خلال المباريات الأخيرة.

جمال بلعمري أصبح هدفًا بعد أداءه مع الشباب، وأيضًا بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، بأداء مميز للمنتخب الجزائري.