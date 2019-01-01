الكشف عن حقيقة اقتراب جروس من التدريب في الدوري السويسري

جروس يقود الزمالك نحو لقب الدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن نية الزمالك في التفريط في السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق في الوقت الحالي.

وأشارت صحف في الفترة الأخيرة على أن جراسهوبرز السويسري يفكر في التعاقد مع جروس لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الزمالك لا ينوي التفريط في خدمات جروس في الفترة المقبلة والحفاظ عليه بعد أن قاد الأبيض من الاقتراب ببطولة الدوري.

وأضافت التقارير أن نتائج الفريق في الفترة المقبلة، ستحدد نية النادي تجاه تمديد تعاقده مع الزمالك لفترة جديدة حيث ينتهي تعاقده في الموسم الحالي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري ويسعى للحفاظ على قمة البطولة، من العودة إلى منصات التتويج بالدوري مرة أخرى بعد غياب.

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ويواجه الزمالك نظيره جورماهيا الكيني، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية، على ملعب "برج العرب"، يوم الأحد المقبل 10 مارس الجاري.