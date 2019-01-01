الكشف عن تفاصيل جلسة جروس مع أحداد

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على جورماهيا الكيني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة هامة مع المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق قبل مواجهة جورماهيا الكيني.

ويستضيف الزمالك نظيره جورماهيا الكيني، ضمن الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية، على ملعب "برج العرب"، في تمام التاسعة مساءً.

وأكد جروس لحميد أحداد ثقته الكاملة في تسجيل الأهداف من قبل اللاعب المغربي في مرمى جورماهيا الكيني، خلال مباراتهم معًا وإحداث الفارق.

وطالب المدرب السويسري، أحداد باستغلال الفرص التي تتاح له في المباراة والتركيز في اللمسة الأخيرة باللقاء لتحقيق الفوز والاقتراب من التأهل.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط خلف جورماهيا بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، والمتصدر نصر حسين داي برصيد 7 نقاط.