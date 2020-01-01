الكشف عن تفاصيل إصابة ليندر تاوامبا مهاجم التعاون

النصر توج بالسوبر السعودي على حساب التعاون

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تفاصيل إصابة الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي، بعدما تعرض لها خلال لقاء النصر.

النصر توج بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الطرفين بهدف لكل فريق.

وغادر تاوامبا المباراة في الشوط الأول بعد تدخل عنيف مدافع النصر على اللاعب من الخلف في أحدى الكرات التي احتسبت عليه تسلل.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن تفاصيل إصابة تاوامبا الذي تعرض لها على مستوى القدم، في كاحل قدمه التي أجبرته على مغادرة اللقاء.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب يعاني من ألتواء في الكاحل وسيجري كشوفات طبية خلال الساعات المقبلة وأشعة في أحد مستشفيات جدة لمعرفة تفاصيل الإصابة.

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وكان تاوامبا قد أحرز هدف التعاون في الدقيقة 18 من عمر المباراة، برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من ضربة ركنية رائعة.