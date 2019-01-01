الكشف عن تفاصيل إصابة خالد بو طيب

خالد بو طيب تعرض لإصابة قوية مع الزمالك أمام الإسماعيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل إصابة المغربي خالد بو طيب، مهاجم الزمالك في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا سهلًا على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب "السويس".

وتعرض بو طيب لإصابة أجبرته على الخروج من المباراة، وشارك بدلًا منه عمر السعيد الذي أحرز الهدف الأول وصنع الثاني ليوسف أوباما.

وسيخضع بو طيب لأشعة يوم السبت المقبل للإطمئنان على سلامته بعد الإصابة الذي تعرض لها في مواجهة الإسماعيلي لتحديد مصيره بالانضمام للتدريبات من عدمه.

وكشفت التقارير أن الإصابة في مفصل الركبة، وينتظر الجهاز الطبي الأشعة يوم السبت لتحديد تفاصيل الإصابة بشكل نهائي ومدة غيابه.

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وارتقى الزمالك مرة أخرى لصدارة جدول الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على الإسماعيلي وهزيمة الأهلي أمام بيراميدز بهدف دون رد.