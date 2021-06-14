الكشف عن تطورات موقف جوميس مع الهلال .. وعروض عربية تنتظر

جوميس قيمة فنية كبيرة في هجوم الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اخر تطورات موقف الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال ومصيره مع الزعيم في الموسم المقبل.

وكان جوميس قد دخل دائرة الشك في مصيره مع الهلال بسبب تعاقد الزعيم مع موسى ماريجا خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لما نشره الصحفي "Ekrem KONUR" أن جوميس يمتلك في الوقت الحالي بالفعل الكثير من العروض من أجل الرحيل عن الهلال في الصيف الجاري.

وأشار الصحفي خلال حديثه إلى أن العروض التي قدمت للفرنسي جوميس حتى الآن من أندية إماراتية وأخرى قطرية لضمه وتدعيم صفوفهم بالموسم الجديد.

وأكد أن جوميس لا يفكر في الرحيل عن الهلال في الصيف الجاري، وأن البرتغالي ليوناردو جارديم متمسك باستمرار اللاعب في الموسم المقبل مع الزعيم.

ويشعر الفرنسي بالراحة في الهلال خاصة وأنه استلم كافة مبالغه المالية ولا توجد لديه أي متأخرات نهائيًا لدى الزعيم في الوقت الحالي.