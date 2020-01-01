الكشف عن تطورات إصابة محمد العويس

العويس يبدأ برنامجه التأهيلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أخر تطورات إصابة محمد العويس حارس مرمى فريق أهلي جدة والتي أبعدته عن المباريات مؤخرًا قبل قرار التعليق النشاط الرياضي.

وكان النشاط الرياضي في السعودية قد توقف بقرار من وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار وباء كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وتسبب فيروس كورونا في توقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم خوفًا على الجميع من التعرض للإصابة بهذا الوباء.

المزيد من الفرق

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن العويس اقترب من استكمال عافيته خلال الفترة الحالية.

وكان العويس يعاني من إصابة بكسر في إصبع اليد مما أبعده عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة وسيخضع في الوقت الحالي للتأهيل.

اقرأ أيضًا - موافقة مشروطة - فيتوريا يملي شروطه على النصر للتجديد

ويرغب العويس في التأهيل جيدًا ليكون مستعدًا للمشاركة في حالة استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويضع الطاقم الطبي لفريق أهلي جدة برنامجًا تأهيليًا لحارس مرماه من أجل استكمال لياقته خلال المرحلة المقبلة خلال العزل المنزلي.