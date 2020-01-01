الكشف عن تطورات إصابة حارس النصر

النصر يسعى للاستعداد جيدًا في حالة عودة المنافسات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات حالة برادلي جونز حارس مرمى النصر بعد الجراحة الذي أجراها خلال الفترة الأخيرة.

وكان برادلي جونز قد أجرى عملية جراحية في أحد أصابعه وتثبيته بعد الإصابة الذي تعرض لها وخاض بعض المباريات مصابًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن اللاعب سيفك الجبيرة خلال الأسبوع المقبلة بعد تعافيه.

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وأشارت التقارير إلى وضع برنامج تأهيلي خاص للحارس الأسترالي خلال الفترة المقبلة للإعداد الجيد تحسبًا لاستئناف المنافسات خلال المرحلة المقبلة.

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وسيتابع البرتغالي روبيرو حالة الحارس من البرتغال بشكل دقيق من أجل التعافي بشكل كامل ليكون على استعداد لخوض المباريات.

ويتواجد جونز في الوقت الحالي بمدينة الرياض حيث لم يغادر إلى بلاده خلال المرحلة الأخيرة كما فعل المحترفين بسبب فيروس كورونا.