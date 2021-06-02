الكشف عن تسريب مثير في عقد مينيزيس مع النصر

تعرف على البند الموجود في عقد مينيزيس مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن تسريب مثير في عقد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، مع ناديه، والذي سيحدد بشكل كبير مستقبله مع العالمي.

مينيزيس تولى مهمة تدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق.

الإعلامي الرياضي أحمد الجدي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن البند الموجود في عقد مينيزيس مع نادي النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مدرب النصر البرازيلي مانو مينيزيس، يمتلك عقدًا مع النصر لموسم، بالإضافة لموسم إضافي، والمدرب حاليًا يعمل لعقد اجتماعاته وتقاريره الفنية للموسم المقبل".

بشكتاش يوجه للنصر والاتحاد الضربة القاضية بسبب "أبطال أوروبا"

جاء ذلك رغبة من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لاستمرار الجهاز الفني الحالي، ومن ثم استقرار الفريق وعودته إلى منصات التتويج.

مدرب النصر البرازيلي مانيو مينيز يمتلك عقد مع النصر لموسم بالإضافة لموسم اضافي ..



المدرب حالياً يعمل لعقد اجتماعاته وتقاريره الفنيه للموسم المقبل👏🏻#النصر pic.twitter.com/vpwnlkhv2K — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) June 2, 2021

وخرج نادي النصر من الموسم المحلي 2020-2021 بدون تحقيق أي بطولة، ويبقى الأمل في بطولة دوري أبطال آسيا، التي وصل فيها إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يواجه الهلال فريق تركتور سازي الإيراني في دور الـ16، وذلك في المباراة التي ستقام خلال شهر سبتمبر القادم.