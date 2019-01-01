الكشف عن الموعد المبدئي لمباراة اعتزال طارق التائب بين الأهلي والهلال

مهرجان اعتزال واحد من أفضل اللاعبين العرب في العقد الماضي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد المبدئي لمواجهة فريقه والهلال السعودي في مهرجان اعتزال الليبي طارق التائب.

وكان الأهلي قد رحب مؤخرًا، بالمشاركة في مهرجان اعتزال طارق التائب، بعد زيارة الأخيرة لمقر القلعة الحمراء الأسبوع الماضي.

التائب كان من أفضل اللاعبين العرب خلال العقد الماضي، رفقة الهلال السعودي والمنتخب الليبي وقتها، وكانت تتهافت عليه الأندية لضمه.

وقال عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، أن الساعات الماضية اجتمعوا رفقة السويسري رينيه فايلر من أجل مناقشة المشاركة في مباراة اعتزال التائب.

وأكد مدير الكرة أن فايلر رحب بخوض اللقاء أمام الهلال، رغم الارتباطات التي أمام الفريق على المستوى المحلي والإفريقي أيضًا في دوري الأبطال.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وأوضح عبدالحفيظ بعد دراسة مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة، اقترح يوم 13 يناير يكون موعدًا بشكل مبدئي لخوض مواجهة اعتزال التائب.

وفي حالة التأكد من خوض اللقاء، سيتم سفر الفريق بطائرة خاصة من القاهرة إلى زيمبابوي لخوض مواجهة بلاتينيوم ومن بعدها إلى المملكة العربية السعودية.