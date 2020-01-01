الكشف عن السبب الرئيسي لعدم ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام مصر للمقاصة

الأهلي يسعى لإنهاء أزمة قيد كهربا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم قيد محمود عبدالمنعم كهربا حتى الآن في قائمة الأهلي المحلية رغم بداية شهر يناير.

الأهلي ضم محمود عبدالمنعم كهربا، في صفقة انتقال حر، لمدة 4 سنوات ونصف، بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي ديبورتيفو أفيس خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الأهلي لقيد كهربا لحل أزمة غياب رمضان صبحي، بسبب الإصابة الذي تعرض لها اللاعب مؤخرًا ويغيب على إثرها لنصف الشهر الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن عدم قيد كهربا هو عدم فتح باب فترة الانتقالات الشتوية في مصر والبرتغال لاتمام التعاقد.

وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، بطاقة كهربا الدولية لقيد اللاعب في قائمة الأهلي المحلية، ليكون مسموحًا له المشاركة في المباريات.

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وأشارت التقارير أن اتحاد الكرة المصري خاطب نظيره البرتغالي لأرسال البطاقة الدولية لكهربا، ولكن حاليًا الاتحاد البرتغالي في إجازة.

وسيتم قيد كهربا محليًا وإفريقيا فور وصول البطاقة، وعدم وصول البطاقة الدولية هو عدم تواجد كهربا في قائمة الفريق لمواجهة مصر للمقاصة.