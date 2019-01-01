الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض حمدالله الانضمام للمنتخب المغربي

المنتخب المغربي يستعد لمواجهتي مالاوي والأرجنتين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن حقيقة موقف حمدالله مهاجم النصر السعودي، من رفض الانضمام للمنتخب المغربي للمعسكر المقبل.

وأشارت تقارير مؤخرًا عن رفض حمدالله الانضمام لمعسكر المنتخب المغربي استعدادًا لأمم إفريقيا في الفترة المقبلة لمعسكر مارس.

وكشف موقع "كووورة" أن عدم انضمام حمدالله إلى المنتخب المغربي بسبب ما حدث معه في وقت سابق عندما تم استبعاده من المشاركة في أولمبياد لندن 2012.

وأيضًا عدم انضمام اللاعب في مباريات كأس الأمم الإفريقية ومونديال روسيا 2018، رغم أنه كان في قمة عطائه وقت هذه البطولات.

وأكدت التقارير أن الفرنسي هيرفي رينارد قام بالاستفسار عن حمدالله عن طريق نور الدين إمرابط ولم يقوم بمتابعة اللاعب بنفسه في منافسات الدوري السعودي.

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ويواجه المنتخب المغربي نظيره مالاوي في الجولة الختامية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 22 مارس الجاري، والأرجنتين وديًا يوم 26 من نفس الشهر.