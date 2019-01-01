الكشف عن احتياجات جروس لتدعيم أهلي جدة في ميركاتو الشتاء

الأهلي يسعى لتدعيم بعض المراكز في الشتاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن طريقة تفكير السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي في ميركاتو الشتاء المقبل لتدعيم صفوف الراقي.

الأهلي يسعى للحفاظ على النتائج الجيدة خلال المرحلة المقبلة، والمنافسة على لقب الدوري بعد عودة الداهية السويسري جروس مرة ثالثة.

وهناك عدة مراكز يسعى جروس لتدعيم أحدهم بلاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يناير المقبل حيث يفاضل حاليًا بين أكثر من لاعب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن المركز الذي يفاضل بينها جروس هي قلب الدفاع وصانع الألعاب ومركز الجناح أيضًا.

وسيكون ضحية اللاعب الأجنبي الجديد هو إيرفين زوكانوفيتش مدافع الفريق الذي لم يقدم المستوى المرغوب من الجهاز الفني للأهلي.

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وأكدت التقارير أن جروس قام بتأخير قراره بشأن الأجنبي، للتعرف على قدرة كلًا من عمر السومة ومعتز هوساوي من خوض اللقائين المقبلين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من 10 مباريات حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 2 وتلقى هزيمتين.