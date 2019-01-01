الكشف عن إصابة بوسكيتس بين شوطي المباراة

نجم برشلونة كان يعاني في المباراة التي تعادل بها فريقه أمام براج

فشل نادي برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براج في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تعادل النادي الكتالوني على أرضه وأمام جماهيره سلبيًا.

ظهرت كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بأداء سيء للغاية وذلك بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ليفانتي في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 خارج الديار.

وقد كشفت وكالة "راديو كتالونيا" المقربة من البلوجرانا أن اللاعب سيرجيو بوسكيتس كان يتقيًا بين الشوطين حيث أنه يعاني من فيروس في المعدة ولكنه ليس مصاب عضليًا.

كانت التقارير قد تحدثت عن تعرض النجم الإسباني إلى إصابة وأكد المدرب إرنستو فالفيردي أنه فيروس في المعدة ما جعل اللاعب غير مرتاحًا بين شوطي المباراة.

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وسلافيا براج 👇 #أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 5, 2019

جاء ذلك بعد أن تعرض الظهير الأيسر جوردي ألبا إلى إصابة أيضًا وغادر اللقاء.

يذكر أن النادي الكتالوني يمتلك الآن 8 نقاط في دور المجموعات بعد أن كان فاز على براج خارج أرضه وتعادل مع دورتموند وفاز على إنتر ميلان.