الكشف عن أخر تطورات حالة لاعب نيجيريا بعد نقله للمستشفى

لاعب نيجيريات تعرض لأزمة صحية في تدريبات منتخب بلاده

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أخر تطورات حالة صامويل كالو لاعب نيجيريا الذي تعرض لأزمة صحية في مران أمس.

وكان كالو قد نقل إلى المستشفى أمس، عقب تعرضه للإغماء في مران الفريق بالإسكندرية وتوقف في عضلة القلب، من أجل إسعافه.

واستقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب.

وصرح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة افريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال اللاعب حالته مستقرة ويمكنه اللعب حيث اثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.

واوضح أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل"جفاف" مما أدى إلى الإصابة.

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وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية انطلقت أمس، بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.