الكشف عن أخر تطورات توقيع عقود انتفاع الأهلي لاستاد السلام

الأهلي يحصل على حق انتفاع ستاد السلام

كشف النادي الأهلي أخر تطورات توقيع عقود حق انتفاع ستاد السلام، خلال الفترة المقبلة بمشاركة أحد الشركات المتخصصة في الشأن الرياضي.

الأهلي حصل على حق استنفاع ستاد السلام على أن يستضيف الملعب جميع مباريات الفريق في جميع البطولات ليكون ستادًا رسميًا للقلعة الحمراء.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن الإدارة القانونية في النادي في الوقت الحالي وإدارة العقود تسعى لتحضير الصيغة النهائية.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي: "تم الاتفاق خلال الأيام الأخيرة بين الشركة المسئولة وإدارة النادي لوضع النقاط الأساسية والرتوش النهائية على العقود".

وتابع مرجان إنه سيتم توقع العقود خلال أيام قيلة، للبدء في تفعيل كل بنود العقد وافتتاح المشروعات المتعلقة بالتعاقد خلال المرحلة المقبلة.

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وكان الأهلي قد حصل على حق انتفاع ستاد السلام لمدة 25 عامًا، على أن يحل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء ستاد خاص بالقلعة الحمراء.