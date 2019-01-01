الكشف عن طلبات سيميوني الغريبة من موراتا قبل مواجهة يوفنتوس

وفي النهاية لم تؤدي المراد منها

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني طلب من لاعبه ألفارو موراتا عدم التواصل مع أي من جماهير أو أصدقاء له في تورينو قبل مباراة يوفنتوس.

وسبق لموراتا اللعب قبل عامين لموسمين في صفوف يوفنتوس، وبحسب تصريحاته يرتبط بعلاقة قوية مع عدد من لاعبي الفريق والجماهير حتى الآن.

وذكرت "سكاي" أن سيميوني منع لاعبه من رد التحية لجماهير يوفنتوس أو مصافحة أياً منها قبل وأثناء المباراة، كما منعه من مقابلة أي من أصدقائه القدامى بالمدينة.

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📁 معجم أوكسفورد للغة الإنجليزية

📂 Karma is a bitch

📕 العاهرة، سيميوني يُدرك جيدًا هذا الوصف خاصة بعد احتفاله وتصريحاته في مباراة الذهاب، ولم يعلم جيدًا أن رونالدو سيُلقنه درسًا لن ينساه👌



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/2que6WYVko — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

ماذا قالت الصحافة عن تألق رونالدو وعبور يوفنتوس على حساب أتلتيكو؟

وظهر موراتا بشكل باهت في اللقاء الذي انتهى بتأهل يوفنتوس على حساب أتلتيكو بعد انتصاره بثلاثة أهداف نظيفة عبر كريستيانو رونالدو.

وبدا التوتر واضحاً على المهاجم الإسباني بعد اشتباكه مع زميله السابق وقائد يوفنتوس جيورجيو كيليني، وتدخل ليوناردو بونوتشي لتهدئة الأجواء.

وانتقل موراتا في يناير الماضي إلى أتلتيكو قادماً من تشيلسي بعد تجربة سلبية في العاصمة الإنجليزية للإسباني.