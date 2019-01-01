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الكشف عن طلبات سيميوني الغريبة من موراتا قبل مواجهة يوفنتوس

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Getty Images
وفي النهاية لم تؤدي المراد منها
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني طلب من لاعبه ألفارو موراتا عدم التواصل مع أي من جماهير أو أصدقاء له في تورينو قبل مباراة يوفنتوس.

وسبق لموراتا اللعب قبل عامين لموسمين في صفوف يوفنتوس، وبحسب تصريحاته يرتبط بعلاقة قوية مع عدد من لاعبي الفريق والجماهير حتى الآن.

وذكرت "سكاي" أن سيميوني منع لاعبه من رد التحية لجماهير يوفنتوس أو مصافحة أياً منها قبل وأثناء المباراة، كما منعه من مقابلة أي من أصدقائه القدامى بالمدينة.

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وظهر موراتا بشكل باهت في اللقاء الذي انتهى بتأهل يوفنتوس على حساب أتلتيكو بعد انتصاره بثلاثة أهداف نظيفة عبر كريستيانو رونالدو.

وبدا التوتر واضحاً على المهاجم الإسباني بعد اشتباكه مع زميله السابق وقائد يوفنتوس جيورجيو كيليني، وتدخل ليوناردو بونوتشي لتهدئة الأجواء.

وانتقل موراتا في يناير الماضي إلى أتلتيكو قادماً من تشيلسي بعد تجربة سلبية في العاصمة الإنجليزية للإسباني.

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