الكشف عن سبب عدم رفع إيقاف كهربا قبل رحلة أنجولا

الزمالك يسعى للفوز على بترو أتلتيكو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب عدم رفع الإيقاف عن محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق بعد التحقيق معه خلال الفترة الأخيرة.

وكان كهربا قد خضع للتحقيق في الزمالك الخميس الماضي، بسبب قيامه بواقعة غير أخلاقية تجاه جماهير الأبيض في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك رفض رفع الإيقاف عن كهربا، للسفر إلى أنجولا مع الفريق متمسكًا من تنفيذ العقوبة.

وأدى كهربا ترديبات تأهيلية منفردة أمس الجمعة في صالة الألعاب الرياضية، تنفيذا للعقوبة المفروضة عليه من مجلس الإدارة بالإيقاف لأجل غير مسمى.

وغرمت إدارة النادي لاعب الزمالك، 300 ألف جنيه، بعد أن أوضح سبب قيامه بالبصق على بعض الجماهير في مباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو.

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وسافر الزمالك أمس الجمعة إلى أنجولا استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.