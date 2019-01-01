الكشف عن حكام مباريات الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز في نصف نهائي البطولة نحو اللقب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم حكام مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 28 أبريل الجاري.

وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على حسنية أكادير المغربي، بعد التعادل ذهابًا سلبيًا وفي العودة الانتصار بهدف دون رد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساء يوم 28 أبريل الجاري في ذهاب نصف النهائي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، لمواجهته في نصف نهائي الكونفدرالية، الذي حدد له لقاء الإياب يوم 5 مايو المقبل.

ويدير اللقاء في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الزامبي جياني سيكازوي بينما يدير الكونغولي جان جاك ندالا لقاء العودة.

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ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات وتحقيق لقب البطولة للعودة للظهور على منصات التتويج الإفريقية بعد غياب طويل منذ العقد الماضي.