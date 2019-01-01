الكشف عن حقيقة تعاقد بيراميدز مع عموري والسومة

بيراميدز خلق حالة منافسة قوية بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوضح مدحت شلبي، الإعلامي المصري، حقيقة إنهاء بيراميدز الاتفاق مع عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال وعمر السومة مهاجم الأهلي لضمهم.

وأشارت تقارير مؤخرًا على توصل بيراميدز لاتفاق مع الثنائي لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز لم يقوم بالتعاقد مع أي لاعب حتى الأن، ويرفض مناقشة الصفقات في الوقت الحالي".

وأضاف: "بيراميدز لن يفتح ملف الصفقات الجديدة سوى بعد انتهاء الموسم الحالي، ولكن هناك تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وتابع: "تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، لن يدعم أي نادي مرة أخرى في الفترة المقبلة، لأن فريقه ينافس على البطولات ومن الصعب تدعيم منافس".

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وكان بيراميدز قد حقق خلال الشهر الجاري، الفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على التوالي، بنتيجة هدف دون رد.