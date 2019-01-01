الكشف عن حقيقة انتقال طارق حامد لبيراميدز

أنباء عن مفاوضات بين بيراميدز وطارق حامد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير خلال الساعات الأخيرة حول اتفاق بين طارق حامد وبيراميدز للانتقال إليه خلال الصيف المقبل بعد ما قدمه مع الزمالك خلال المواسم الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب نفى تمامًا ما تردد حول رحيله عن الزمالك ومستقرًا مع الفريق ولا يفكر في المغادرة.

وأضافت التقارير أن اللاعب في حالة رغبته بالرحيل عن الزمالك إلى بيراميدز، كانت له فرصة في بداية الموسم الحالي للرحيل.

وأكد اللاعب أنه لا يريد أن يلعب لأي نادي في مصر غير للزمالك في الفترة المقبلة، نافيًا ما تردد حول رغبته في الانضمام لبيراميدز.

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ويلعب الزمالك غدًا الإثنين أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب المكس بالإسكندرية.