الكشف عن حقيقة إيقاف كهربا بسبب أحمد سليمان

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في لقاء قمة الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن حقيقة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك مرة أخرى من جانب رئيس الأبيض.

وكان كهربا قد تواجد في عقد قران ابنة أحمد سليمان المرشح السابق في انتخابات الزمالك، والذي على خلاف كبير مع رئيس الزمالك لما رجح البعض تعرض كهربا للإيقاف.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن كل ما تردد حول إيقاف كهربا ليس صحيح تمامًا، واللاعب لم يفعل شيئًا خارج عن النص لتعرضه لعقوبة.

وكشفت التقارير أن رئيس الزمالك أكد أن كهربا لن يتعرض للإيقاف وأن ما فعله هو شيء شخصي بحضوره إحدى المنافسات وليس لدينا أي خلافات مع أي لاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، نهاية الشهر الجاري، يوم 30 مارس بالدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب".

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 51 نقطة، حيث تعد المباراة حاسمة بشكل كبير في الترتيب.