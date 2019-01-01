الكشف عن جاهزية العابد لمواجهة الهلال أمام الدحيل

العابد يدعم الهلال أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نواف العابد لاعب الهلال السعودي، أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة مع فريقه خلال المباريات المقبلة.

وكان العابد قد تعرض لإصابة قوية بعد عودته مباشرة، مما أدى لابتعاده مرة أخرى عن التشكيل الأساسي للفريق خلال اللقاءات الأخيرة في الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن العابد أصبح جاهزًا للعودة مرة أخرى، بعد ظهوره بشكل جيد في تدريبات الزعيم مؤخرًا عقب انتهاء البرنامج التأهيلي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب جاهزًا لمواجهة الدحيل القطري، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا المقرر لها اليوم.

ويعد العابد من اللاعبين المميزين في صفوف الهلال، والمنتخب السعودي في الفترة المقبلة، حيث يمتلك قدم يسرى رائعة ومهارة جعلته من أفضل اللاعبين.

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ويسعى الهلال لمواصلة الانتصارات آسيويًا بعد الفوز على العين في الجولة الأولى من المنافسات الأسبوع الماضي ليعلن هيمنته المحلية والآسيوية.