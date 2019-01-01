الكشف عن تفاصيل اتفاق الأهلي مع رمضان صبحي

الأهلي يسعى لضم رمضان صبحي نهائيًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عقد الأهلي الذي قدمه لرمضان صبحي لضمه نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقضى صبحي مع الأهلي الموسم الأخير على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بمقابل مادي 800 ألف استرليني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي توصل لاتفاق مع رمضان صبحي للحصول على توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأشارت التقارير أن الأهلي وضع رمضان صبحي ضمن اللاعبين أصحاب الفئة الأولى بالفريق، حيث سيحصل على 7 ملايين جنيع في الموسم الأول خالية من الضرائب، والموسم الثاني 8 ملايين، والثالث 9 ملايين.

ويصل المقابل المادي في الـ3 سنوات إلى 24 مليونًا بخلاف قيمة الصفقة التي سيحصل عليها هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في حالة موافقته.

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ويسعى الأهلي للحفاظ على خدمات اللاعب بعد تقديم موسم مميز مع الأهلي، وقدم فارق كبير في الجهة اليسرى للفريق بالدوري.