الكشف عن تحفة فنية لكأس رئيس الدولة بالإمارات

كأس من الفضة الخالصة والذهب يكشف عنه الاتحاد الإماراتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تصميم كأس رئيس الدولة بالإمارات، والذي ستُلعب مباراته النهائية بنهاية الشهر الجاري أبريل.

وجاء الكأس مصنوعًا من الفضة الخالصة ومطليًاً ب5 ميكرو من الذهب وهو يحمل أبرز معالم دولة الإمارات، بالإضافة إلى علم الدولة.

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وستجمع المباراة النهائية الظفرة وأهلي شباب دبي في نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل 29 أبريل الجاري وذلك في تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويأمل شباب الأهلي دبي في الانفراد بصدارة أكثر الفرق تتويجًا بلقب تلك البطولة تاريخيًا، حيث يحمل لقبها من قبل 8 مرات كأكثر الفرق المتوجة بجانب الشارقة بتلك البطولة.

يذكر أن فريق العين هو حامل لقب تلك البطولة في النسخة الماضية، وهي ضمن أعرق البطولات العربية حيث بدأت في عام 1974.

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