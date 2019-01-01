الكشف عن ما قاله بيكيه لكوستا قبل الطرد
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إسلام أحمد فيسبوك تويتر
آثر طرد المهاجم الإسباني، دييجو كوستا، على أداء أتلتيكو مدريد وكلفه خسارة من برشلونة في الدقائق الأخيرة.
وحقق برشلونة فوزًا قربه بشكل أكبر من لقب الدوري الإسباني بعدما رفع الفارق إلى 11 نقطة في الصدارة.
وتعرض كوستا للطرد في الدقيقة 29، بسبب سب الحكم والتي أرفقها في تقريره، والذي جاء في آس الإسبانية.
وحاول جيرارد بيكيه تهدئة زميله في المنتخب الإسباني، قائلاً له: "أخرس، ماذا تريد، سوف يتم طردك".
إليكم ضحايا ميسي المفضلين 😋— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019
يبدوا التسجيل في مرماهم أحد أكثر الأشياء سهولة في حياة النجم الأرجنتيني 👀 pic.twitter.com/Vpgh364EaU
ويعد الطرد هو الرابع لكوستا والأول له الموسم الحالي بقميص أتلتيكو مدريد.
سيميوني يُقيم موسمه بعد الخسارة من برشلونة
ويعاني أتلتيكو مدريد من البطاقات الحمراء في اللقاءات الأخيرة بـ7 بطاقات في آخر 11 مباراة.