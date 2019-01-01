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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

الكشف عن ما قاله بيكيه لكوستا قبل الطرد

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Getty Images
كوستا يتعرض لطرد جديد
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

آثر طرد المهاجم الإسباني، دييجو كوستا، على أداء أتلتيكو مدريد وكلفه خسارة من برشلونة في الدقائق الأخيرة.

وحقق برشلونة فوزًا قربه بشكل أكبر من لقب الدوري الإسباني بعدما رفع الفارق إلى 11 نقطة في الصدارة.

وتعرض كوستا للطرد في الدقيقة 29، بسبب سب الحكم والتي أرفقها في تقريره، والذي جاء في آس الإسبانية.

وحاول جيرارد بيكيه تهدئة زميله في المنتخب الإسباني، قائلاً له: "أخرس، ماذا تريد، سوف يتم طردك".

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ويعد الطرد هو الرابع لكوستا والأول له الموسم الحالي بقميص أتلتيكو مدريد.

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ويعاني أتلتيكو مدريد من البطاقات الحمراء في اللقاءات الأخيرة بـ7 بطاقات في آخر 11 مباراة.

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