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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الكشف عن أسباب منح إنتر شارة القيادة لهاندانوفيتش على حساب إيكاردي

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Getty Images
قرار أثار عاصفة من الجدل في ميلانو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الأسباب التي دفعت إدارة إنتر لاختيار سمير هاندانوفيتش ليكون هو قائد الفريق بدلاً من ماورو إيكاردي في الأيام الماضية.

وأثار سحب الشارة من إيكاردي حالة جدل ونقاشات في أوساط الفريق وتبعه انسحاب إيكاردي من تشكيلة الفريق للقاء رابيد فيينا الأخير بالدوري الأوروبي.

وأوضحت "لاجازيتا" أن اختيار الإدارة وقع على الحارس السلوفيني كونه يمثل عكس كل الصفات التي بسببها سُحبت الشارة من إيكاردي.

اختيارات المحررين

وأشارت الصحيفة أن سمير شخص يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن زوجته لا تتدخل في أمور الفريق والإعلام، وشخص بطبيعته يتحلى بروح الجماعة.

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واستعان التقرير بتصريحات سمير الأولى كقائد بعد مباراة رابيد، والتي قال فيها إنه يرفض الحديث عن ذاته وقرار الشارة ويفضل التركيز على الفريق ونتائجه.

ويعد سمير هاندانوفيتش أول حارس في تاريخ إنتر يتم اختياره كقائد أول للفريق، وإن كان حمل الشارة من قبل فرانشيسكو تولدو ووالتر زينجا، ولكن دون إسناد المهمة لهم رسمياً.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام ضيفه سامبدوريا ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.

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