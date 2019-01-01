الكشف عن أسباب الوقيعة بين إيكاردي وبيريشيتش في إنتر

علاقة متوترة بين نجمي النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف تقرير صحفي إيطالي عن الأسباب التي أدت للخلاف الكبير بين نجمي إنتر ماورو إيكاردي وإيفان بيريشيتش في الأسابيع الأخيرة.

ويرفض إيكاردي اللعب بحجة معاناته من آلام في الركبة منذ أزمة سحب شارة القيادة منه الشهر الماضي وتوقف مفاوضات تجديد عقده.

وذكر الصحفي بكالتشيو ميركاتو ومراسل بي إن تانكريدي بالميري أن إيكاردي غاضب بسبب الاجتماع الذي دار بين بيريشيتش ورئيس إنتر ستيفن زهانج يناير الماضي.

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وأشار "بالميري" أن زهانج اجتمع مع الكرواتي لإقناعه برفض العروض التي أتته في الانتقالات الأخيرة والبقاء، ووعده برفع راتبه، مما أقنع بيريشيتش بالبقاء وأغضب إيكاردي بسبب شعوره بتفضيل الإدارة زميله عليه.

وتحدث التقرير أن إيكاردي طلب لقاء زهانج شخصياً هو الآخر، ولكن حتى الآن لم يحدث الأمر بسبب تواجد الرئيس خارج إيطاليا وعدم عودته إلا الأسبوع المقبل.

وانتقدت واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، بيريشيتش علناً في أكثر من مناسبة وأشارت لأنه من أسباب رفض اللاعبين لوجود ماورو بعد لقطة توجييه لماتيو بوليتانو بعدم الاحتفال على طريقة الأرجنتيني في مباراة فيورينتينا.

وأفادت التقارير صباح الأربعاء أن إيكاردي لا يزال يرفض المشاركة مع الفريق رغم انتهاء برنامجه العلاجي المقرر من قبل النادي ويصر على مقابلة زهانج أولاً.

ويلعب إنتر مساء الخميس مع إينتراخت فرانكفورت على ملعب الأخير ضمن دور الستة عشر للدوري الأوروبي.