الكشف عن أسباب استبعاد سباليتي لإيكاردي من مباراة لاتسيو

إيكاردي تدرب الأسبوع الماضي مع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية الأسباب الحقيقية لاستبعاد مدرب إنتر لوشيانو سباليتي للاعبه ماورو إيكاردي من قائمة اللاعبين التي ستواجه لاتسيو.

وعاد إيكاردي للتدرب مع الفريق الأسبوع الماضي بعد غياب لمدة أكثر من شهر منذ أزمة سحب الشارة وتأكيد اللاعب معاناته من الإصابة.

وذكرت "لاجازيتا" أن خروج إيكاردي من القائمة بسبب رفض إيكاردي الاعتزال لزملائه من اللاعبين عن أحداث الفترة الماضية.

وكشفت الصحيفة تفاصيل الواقعة التي أشار إليها سباليتي في المؤتمر الصحفي عندما ألمح لحدوث "أمراً ما في التدريبات بالأمس"، على حد تعبيره.

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وتقول "لاجازيتا" إن سباليتي استدعى جميع اللاعبين إلى غرفة الفيديو وسأل إيكاردي إذا كان يملك شيئاً ليقوله لزملائه، ليرد الأخير: "تحدثت بالفعل معك والإدارة، لا يوجد شيء آخر لأضيفه أو أفعله".

محامي إيكاردي باولو نيكوليتي علق على الأمر للصحافة قائلاً: "إيكاردي عاد بكل احترافية للتدرب والحفاظ على مصالح إنتر بعد الحديث مع الرئيس زهانج وماروتا، لم أتوقع قرار عدم استدعائه ولا أعرف الدوافع ورائه للتعليق عليه".

ولم يلعب إيكاردي مع إنتر منذ الانتصار على بارما في "إينيو تارديني" بهدف نظيف في فبراير الماضي.

ويستضيف إنتر لاتسيو مساء الأحد في مواجهة مباشرة بين الفريقين ضمن الصراع على بطاقات دوري الأبطال.