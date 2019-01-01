الكشف عن أسباب ابتعاد السومة عن الأهلي في مواجهة الرائد

السومة يغيب عن الأهلي أمام الرائد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، سيغيب عن الفريق في لقاء الرائد المقرر له الأربعاء المقبل.

وكان السومة قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال الفترة الأخيرة مما سيؤدي إلى غيابه عن الفريق بسبب قيامه بالتأهيل في الوقت الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن السوري عمر السومة مرتبط بالسفر إلى الكويت من أجل أمر دعائي لعطر يحمل اسمه.

وأشارت التقارير أن سوف يستغل اللاعب تواجده في الكويت من أجل حضور ملتقى الكتاب على أن يعود للأهلي الأسبوع الجاري، لكنه لن يلحق بمواجهة الرائد.

ويواجه الأهلي نظيره الرائد ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة"، غدًا الأربعاء.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة حيث لعب 23 جولة حقق الفوز في 12 وتعادل في 4 وتلقى 7 هزائم.