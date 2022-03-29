الكرة في ملعب السعودية .. فيتنام تقدم هدية ثمينة للأخضر قبل لقاء أستراليا

قدم المنتخب الفيتنامي هدية غالية للمنتخب السعودي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الأخضر لأستراليا، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المنتخب الفيتنامي التقى باليابان ظهر اليوم، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، والمفاجأة هي خروجه بالتعادل بهدف لكل فريق.

فيتنام افتتحت التهديف في الدقيقة 20 بهدف بأقدام نجوين ثانه، لكن مع بداية الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بهدف مايا يوشيدا.

وشهدت الدقيقة 74 من عمر المباراة، إلغاء حكم اللقاء هدف التقدم لليابانيين، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

هذا التعادل رفع رصيد اليابان إلى 22 نقطة، وبالفعل كانت قد حسمت تأهلها منذ الجولة الماضية لنهائيات المونديال، فيما ودعت فيتنام المنافسات بأربع نقاط متذيلة بهم المجموعة.

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هذه النتيجة تصب في صالح منتخب السعودية، الذي تأهل بالفعل هو الآخر لنهائيات المونديال، لكنها منحته فرصة استرداد الصدارة من جديد.

الأخضر يحتل حاليًا وصافة المجموعة بـ20 نقطة خلف اليابان، وحال فوزه في لقاء الليلة أمام أستراليا، سيتصدر المجموعة رسميًا بفارق نقطة وحيدة عن اليابان، فيما لن تخدمه نتيجة التعادل أو الهزيمة.

هذه الصدارة، التي فقدها الأخضر بالجولة الماضية بعد التعادل أمام الصين 1-1، مهمة للغاية ، لتحسين مركز السعودية في تصنيف الاتحاد الدولي، قبل إجراء قرعة كأس العالم، في الأول من أبريل المقبل.