"بنزيما كان باردًا" .. المسؤول عن الكرة الذهبية يكشف محاولة وكيل أحد اللاعبين لمنحه رشوة!

كشف باسكال فيري، رئيس التحرير السابق لمجلة فرانس فوتبول والرجل المسؤول بشكل رئيسي عن جائزة الكرة الذهبية، عن محاولة رشوة تتعلق بمنح الجائزة المرموقة.

وفي مقابلة مع الصحيفة الإسبانية ماركا، اعترف فيري بأنه عُرضت عليه ذات مرة رشوة. وقال: «نعم، هذا صحيح. أراد أحد الوكلاء مقابلتي، وكان لاعبه بطبيعة الحال مرشحاً. وبعد أن شرح لي مزاياه وأثنى عليه، سألني عمّا إذا كان بإمكاني - بين قوسين - أن ʼأبيعʻ فكرة فوزه بالجائزة للجنة التحكيم».





وعلى مدى 30 عاماً، شغل فيري منصب رئيس تحرير فرانس فوتبول، لكنه رفض العرض. وأكد: «اضطررت حينها إلى مغادرة الطاولة لبرهة لأرد على مكالمة. وعندما عدت، كان الوكيل قد اختفى بالفعل. ومع ذلك، كان هناك ظرف على الطاولة. أخذته وسلّمته في مكتب الاستقبال. ولا أعلم ما كان بداخله».ولم يكشف عن السنة التي وقعت فيها محاولة الرشوة.

محادثات خاصة مع لوكا مودريتش وكريم بنزيما

كما استعاد فيري ذكرى مكالمتين مع فائزَين ظلّتا عالقتين في ذهنه. فقد كشف أولاً عن تفاصيل حديثه مع لوكا مودريتش، الذي فاز بالكرة الذهبية عام 2018. «أخبرته أنه قد فاز. وفجأة ساد الصمت على الطرف الآخر من الخط. ثم بكى وأخبرني أن الأمر لا يُصدّق».

وعلى النقيض من ذلك، فاجأت ردة فعل كريم بنزيما عام 2022 فيري : «ما فاجأني هو مدى هدوئه في ردة فعله، وكأن الأمر لم يكن مهماً له كثيراً. وبعد بضعة أيام، اعتذر وشرح لي ما حدث. قال إنه كان مستلقياً على طاولة علاج وكان يتلقى تدليكاً. وقد أراد أن يصرخ لكنه لم يستطع لأنه كان محاطاً بزملائه في الفريق، وكان يعلم أنه عليه أن يحتفظ بالسر لنفسه».

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من سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟

في هذا العام، يُعد هاري كين (بايرن ميونخ) ولامين يامال (برشلونة) وكيليان مبابي (ريال مدريد) من بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية، التي ستُمنح في 26 أكتوبر.

وقد وضع الأخيران نفسيهما في دائرة المنافسة على الجائزة خلال الأسابيع الأخيرة عبر تمجيد للذات مثير للجدل.

وانتقد فيري هذا النهج مؤخرًا قائلًا لصحيفة "لو باريزيان": «القائمون على الترشيحات ليسوا سُذّجاً. فلديهم الخبرة والقدرة على التقييم اللازمتان للحكم على اللاعب وتقييمه دون الحاجة إلى سماع عشر أو خمس عشرة مرة أنه الأفضل».

مضيفاً: «عندما أقول إن الكرة الذهبية يمكن أن تُفقَد على مستوى التواصل، أعني أن اللاعب يكون في دائرة الضوء بطريقة غير مريحة ويعطي الناخبين انطباعاً بأنهم يُدفَعون نحو قرار معين. هذا النوع من الضجيج، الذي يفتعله بعض الناس، قد يُثير في نهاية المطاف استياء الناخبين. لأن التلاعب يصبح عند تلك النقطة واضحاً تماماً».