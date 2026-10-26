سيُقام حفل تقديم النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.
كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، والتي أُطلقت عام 1956 ومُنحت للاعبة للمرة الأولى في 2018، العديد من أعظم لاعبي العالم ولاعباته. ويأمل عثمان ديمبيلي في الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستشهد الكرة الذهبية للسيدات فائزة مختلفة هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي حصدت الجائزة في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية.
لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرةً ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن متابعة حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026.
متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ التاريخ وموعد البداية والبث المباشر
التاريخ
الاثنين 26 أكتوبر 2026
الوقت
8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ
المكان
مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا
البث المباشر
DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)
في معظم دول العالم، ستبث خدمة DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 مباشرةً وحصريًا ومجانًا. ولمشاهدته، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب ذلك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.
لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من مشاهدته عبر DAZN.
الدولة
الجهة الناقلة
الصفحة الرئيسية
أرمينيا
FAST Media
أذربيجان، بيلاروسيا، آسيا الوسطى، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان
Quest Media
Quest Media
بلغاريا
bTV
التشيك
TV Nova
فرنسا وموناكو
L'Équipe TV (بث مجاني)
جورجيا
Setanta Sports وSilknet
المجر
RTL Hungary
النرويج
TV2
رومانيا
Clever Media
سلوفاكيا
TV Nova
إسبانيا
Movistar+
تركيا
Turk Telekom
Turk Telekom
ستقدم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة وفرنسا السابق، الذي حل وصيفًا في جائزة الكرة الذهبية عام 2003، سكوت في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.
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من المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2026؟
يستعرض لك جول أدناه القوائم الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدم في حفل الكرة الذهبية:
المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
جود بيلينجهام
ريال مدريد
إنجلترا
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
مارك كوكوريلا
تشيلسي / ريال مدريد
إسبانيا
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
فرنسا
لويس دياز
بايرن ميونخ
كولومبيا
برونو فرنانديش
مانشستر يونايتد
البرتغال
جابرييل ماجالهايس
آرسنال
البرازيل
إرلينج هالاند
مانشستر سيتي
النرويج
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
المغرب
هاري كين
بايرن ميونخ
إنجلترا
خفيتشا كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان
جورجيا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
ساديو ماني
النصر
السنغال
ماركينيوس
باريس سان جيرمان
البرازيل
لاوتارو مارتينيز
إنتر ميلان
الأرجنتين
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
نونو مينديش
باريس سان جيرمان
البرتغال
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الأرجنتين
جواو نيفيش
باريس سان جيرمان
البرتغال
مايكل أوليسي
بايرن ميونخ
فرنسا
ويليان باتشو
باريس سان جيرمان
الإكوادور
خوليان كينيونيس
القادسية
المكسيك
ديكلان رايس
آرسنال
إنجلترا
رودري
مانشستر سيتي / برشلونة
إسبانيا
فابيان رويز
باريس سان جيرمان
إسبانيا
ويليام ساليبا
آرسنال
فرنسا
فيران توريس
برشلونة / باريس سان جيرمان
إسبانيا
دايوت أوباميكانو
بايرن ميونخ
فرنسا
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
البرازيل
فيتينيا
باريس سان جيرمان
البرتغال
المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
سلمى باشا
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
باربرا باندا
أورلاندو برايد
زامبيا
إسمي بروختس
برشلونة
هولندا
كلارا بوهل
بايرن ميونخ
ألمانيا
ماريونا كالدينتي
آرسنال
إسبانيا
سكارليت كامبيروس
كلوب أمريكا
المكسيك
كيرستين كاسباراي
مانشستر سيتي
هولندا
تيموا تشاوينجا
كانساس سيتي كارنت
مالاوي
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
ميلشي دومورناي
أولمبيك ليون للسيدات
هايتي
كارولين جراهام هانسن
برشلونة
النرويج
أليكس جرينوود
مانشستر سيتي
إنجلترا
باتري جويخارو
برشلونة
إسبانيا
بيرنيل هاردر
بايرن ميونخ
الدنمارك
يوي هاسيجاوا
مانشستر سيتي
اليابان
روز لافيل
جوثام إف سي
الولايات المتحدة
مابي ليون
برشلونة / لندن سيتي لايونيسيز
إسبانيا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
ميلفين مالار
مانشستر يونايتد / تشيلسي
فرنسا
ماناكا ماتسوكوبو
نورث كارولاينا كاريدج / تشيلسي
اليابان
فيفيان ميديما
مانشستر سيتي
هولندا
إيفا بايور
برشلونة
بولندا
كلوديا بينا
برشلونة
إسبانيا
أليكسيا بوتياس
برشلونة / لندن سيتي لايونيسيز
إسبانيا
ويندي رينار
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
أليسيا روسو
آرسنال
إنجلترا
خديجة شو
مانشستر سيتي
جامايكا
موموكو تانيكاوا
بايرن ميونخ
اليابان
كارولين وير
ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات
اسكتلندا
تيسا وولارت
إنتر ميلان / كومو
بلجيكا
المرشحون لجائزة كوبا 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
كريم ألايبيجوفيتش
ريد بول سالزبورج / يوفنتوس
البوسنة والهرسك
أيوب بوعدي
ليل / مانشستر سيتي
المغرب
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
يان ديوماندي
لايبزيج / ريال مدريد
كوت ديفوار
لينارت كارل
بايرن ميونخ
ألمانيا
إيلي جونيور كروبي
بورنموث
فرنسا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
يوهان مانزامبي
فرايبورج / أستون فيلا
سويسرا
إبراهيم مازة
باير ليفركوزن
الجزائر
وارن زائير إيمري
باريس سان جيرمان
فرنسا
المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
فيرله بورمان
تشيلسي
هولندا
فيكي لوبيز
برشلونة
إسبانيا
فيليسيا شرودر
هاكن / ريال مدريد
السويد
كلارا سيراخوردي
برشلونة
إسبانيا
ليلي يوهانس
أولمبيك ليون للسيدات
الولايات المتحدة
المرشحون لجائزة ياشين 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
ياسين بونو
الهلال
المغرب
تيبو كورتوا
ريال مدريد
بلجيكا
خوان جارسيا
برشلونة
إسبانيا
جريجور كوبيل
بوروسيا دورتموند
سويسرا
إيميليانو مارتينيز
أستون فيلا / تشيلسي
الأرجنتين
إدوارد ميندي
الأهلي
السنغال
دافيد رايا
آرسنال
إسبانيا
ماتفي سافونوف
باريس سان جيرمان
روسيا
أوناي سيمون
أتلتيك بيلباو
إسبانيا
فوزينيا
شافيش / كولو كولو
الرأس الأخضر
المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026
اللاعبة
النادي
المنتخب الوطني
آن كاترين بيرجر
جوثام إف سي
ألمانيا
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
هانا هامبتون
تشيلسي
إنجلترا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
أياكا ياماشيتا
مانشستر سيتي
اليابان
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026
المدرب
الفريق
الجنسية
ميكيل أرتيتا
آرسنال
إسبانية
لويس دي لا فوينتي
إسبانيا
إسبانية
أوناي إيمري
أستون فيلا
إسبانية
فينسنت كومباني
بايرن ميونخ
بلجيكية
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
إسبانية
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026
المدرب
الفريق أو الفرق
الجنسية
جوناثان جيرالديز
أولمبيك ليون للسيدات
إسبانية
أندريه يجليرتز
مانشستر سيتي
سويدية
نيلس نيلسن
اليابان
دنماركية
بيري روميو
برشلونة
إسبانية
إيلينا صاديقو
سلتيك / هاكن
سويدية
الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للرجال 2026
النادي
الدوري
الدولة
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
ألمانيا
بودو جليمت
الدوري النرويجي الممتاز
النرويج
فلامنجو
الدوري البرازيلي
البرازيل
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا
الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للسيدات 2026
النادي
الدوري
الدولة
برشلونة
الدوري الإسباني للسيدات
إسبانيا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني للسيدات
ألمانيا
كلوب أمريكا
الدوري المكسيكي للسيدات
المكسيك
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات
إنجلترا
أولمبيك ليون للسيدات
الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات
فرنسا
من يرشح وكلاء المراهنات للفوز بالكرة الذهبية؟
يتصدر مهاجم بايرن ميونخ وإنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال لعام 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الاثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا بفارق واضح، إذ بلغت احتمالات فوزه 1/3 لدى عدة شركات مراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.
وبعد تسجيله هدفين في مباراة الكلاسيكو الليلة الماضية، انخفضت احتمالات المراهنة على فوز لاعب ريال مدريد وفرنسا كيليان مبابي بالجائزة انخفاضًا كبيرًا، من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى العديد من الجهات يوم الحفل.
في المقابل، ارتفعت احتمالات المراهنة على فوز لاعب برشلونة وإسبانيا وبطل كأس العالم لامين يامال، وصيف الكرة الذهبية العام الماضي والفائز بجائزة كوبا عامين متتاليين، إلى 4/1 كأقل سعر متاح، بعدما كانت تبلغ 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي. وقد تجاوزه مبابي ليصبح يامال ثالث المرشحين في المراهنات.
كما ارتفعت احتمالات المراهنة على فوز لاعب باريس سان جيرمان وجورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا ارتفاعًا كبيرًا، ويبلغ أقل سعر متاح له الآن 66/1، بعدما كان متاحًا بسعر 16/1 الأسبوع الماضي.
وتبلغ احتمالات فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بالجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما تبلغ احتمالات فوز حامل الكرة الذهبية للعام الماضي عثمان ديمبيلي 80/1.
لا تتوفر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالانتشار نفسه الذي تحظى به جائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بنسخة 2026 بنسبة 94,5%، وذلك حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الاثنين 26 أكتوبر. وكانت لاعبة منتخب إسبانيا قد انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي لايونيسيز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة.
اللاعبة الأخرى الوحيدة التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة وبولندا إيفا بايور، التي تبلغ فرصتها 4,7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، فليست ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.
هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟
لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.
تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين. فقد اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لن ينال الجائزة الكبرى، التي ستذهب إلى قائد إسبانيا رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك وبرشلونة حاليًا.
وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى حفل الكرة الذهبية في باريس العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تتبعه مجلة فرانس فوتبول المنظمة للجائزة.
لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه في فريق الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.
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