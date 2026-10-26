سيُقام حفل تقديم النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.

كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، والتي أُطلقت عام 1956 ومُنحت للاعبة للمرة الأولى في 2018، العديد من أعظم لاعبي العالم ولاعباته. ويأمل عثمان ديمبيلي في الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستشهد الكرة الذهبية للسيدات فائزة مختلفة هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي حصدت الجائزة في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرةً ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن متابعة حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ التاريخ وموعد البداية والبث المباشر

التاريخ الاثنين 26 أكتوبر 2026 الوقت 8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ المكان مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا البث المباشر DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

في معظم دول العالم، ستبث خدمة DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 مباشرةً وحصريًا ومجانًا. ولمشاهدته، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب ذلك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من مشاهدته عبر DAZN.

ستقدم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة وفرنسا السابق، الذي حل وصيفًا في جائزة الكرة الذهبية عام 2003، سكوت في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

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من المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2026؟

يستعرض لك جول أدناه القوائم الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا باو كوبارسي برشلونة إسبانيا مارك كوكوريلا تشيلسي / ريال مدريد إسبانيا عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان فرنسا لويس دياز بايرن ميونخ كولومبيا برونو فرنانديش مانشستر يونايتد البرتغال جابرييل ماجالهايس آرسنال البرازيل إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب هاري كين بايرن ميونخ إنجلترا خفيتشا كفاراتسخيليا باريس سان جيرمان جورجيا لامين يامال برشلونة إسبانيا ساديو ماني النصر السنغال ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الأرجنتين كيليان مبابي ريال مدريد فرنسا نونو مينديش باريس سان جيرمان البرتغال ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين جواو نيفيش باريس سان جيرمان البرتغال مايكل أوليسي بايرن ميونخ فرنسا ويليان باتشو باريس سان جيرمان الإكوادور خوليان كينيونيس القادسية المكسيك ديكلان رايس آرسنال إنجلترا رودري مانشستر سيتي / برشلونة إسبانيا فابيان رويز باريس سان جيرمان إسبانيا ويليام ساليبا آرسنال فرنسا فيران توريس برشلونة / باريس سان جيرمان إسبانيا دايوت أوباميكانو بايرن ميونخ فرنسا فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل فيتينيا باريس سان جيرمان البرتغال

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب الوطني سلمى باشا أولمبيك ليون للسيدات فرنسا باربرا باندا أورلاندو برايد زامبيا إسمي بروختس برشلونة هولندا كلارا بوهل بايرن ميونخ ألمانيا ماريونا كالدينتي آرسنال إسبانيا سكارليت كامبيروس كلوب أمريكا المكسيك كيرستين كاسباراي مانشستر سيتي هولندا تيموا تشاوينجا كانساس سيتي كارنت مالاوي كاتا كول برشلونة إسبانيا ميلشي دومورناي أولمبيك ليون للسيدات هايتي كارولين جراهام هانسن برشلونة النرويج أليكس جرينوود مانشستر سيتي إنجلترا باتري جويخارو برشلونة إسبانيا بيرنيل هاردر بايرن ميونخ الدنمارك يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي اليابان روز لافيل جوثام إف سي الولايات المتحدة مابي ليون برشلونة / لندن سيتي لايونيسيز إسبانيا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل ميلفين مالار مانشستر يونايتد / تشيلسي فرنسا ماناكا ماتسوكوبو نورث كارولاينا كاريدج / تشيلسي اليابان فيفيان ميديما مانشستر سيتي هولندا إيفا بايور برشلونة بولندا كلوديا بينا برشلونة إسبانيا أليكسيا بوتياس برشلونة / لندن سيتي لايونيسيز إسبانيا ويندي رينار أولمبيك ليون للسيدات فرنسا أليسيا روسو آرسنال إنجلترا خديجة شو مانشستر سيتي جامايكا موموكو تانيكاوا بايرن ميونخ اليابان كارولين وير ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات اسكتلندا تيسا وولارت إنتر ميلان / كومو بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني كريم ألايبيجوفيتش ريد بول سالزبورج / يوفنتوس البوسنة والهرسك أيوب بوعدي ليل / مانشستر سيتي المغرب باو كوبارسي برشلونة إسبانيا يان ديوماندي لايبزيج / ريال مدريد كوت ديفوار لينارت كارل بايرن ميونخ ألمانيا إيلي جونيور كروبي بورنموث فرنسا لامين يامال برشلونة إسبانيا يوهان مانزامبي فرايبورج / أستون فيلا سويسرا إبراهيم مازة باير ليفركوزن الجزائر وارن زائير إيمري باريس سان جيرمان فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب الوطني فيرله بورمان تشيلسي هولندا فيكي لوبيز برشلونة إسبانيا فيليسيا شرودر هاكن / ريال مدريد السويد كلارا سيراخوردي برشلونة إسبانيا ليلي يوهانس أولمبيك ليون للسيدات الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني ياسين بونو الهلال المغرب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا خوان جارسيا برشلونة إسبانيا جريجور كوبيل بوروسيا دورتموند سويسرا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا / تشيلسي الأرجنتين إدوارد ميندي الأهلي السنغال دافيد رايا آرسنال إسبانيا ماتفي سافونوف باريس سان جيرمان روسيا أوناي سيمون أتلتيك بيلباو إسبانيا فوزينيا شافيش / كولو كولو الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة النادي المنتخب الوطني آن كاترين بيرجر جوثام إف سي ألمانيا كاتا كول برشلونة إسبانيا هانا هامبتون تشيلسي إنجلترا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل أياكا ياماشيتا مانشستر سيتي اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب الفريق الجنسية ميكيل أرتيتا آرسنال إسبانية لويس دي لا فوينتي إسبانيا إسبانية أوناي إيمري أستون فيلا إسبانية فينسنت كومباني بايرن ميونخ بلجيكية لويس إنريكي باريس سان جيرمان إسبانية

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب الفريق أو الفرق الجنسية جوناثان جيرالديز أولمبيك ليون للسيدات إسبانية أندريه يجليرتز مانشستر سيتي سويدية نيلس نيلسن اليابان دنماركية بيري روميو برشلونة إسبانية إيلينا صاديقو سلتيك / هاكن سويدية

الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للرجال 2026

النادي الدوري الدولة آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا بايرن ميونخ الدوري الألماني ألمانيا بودو جليمت الدوري النرويجي الممتاز النرويج فلامنجو الدوري البرازيلي البرازيل باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فرنسا

الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للسيدات 2026

النادي الدوري الدولة برشلونة الدوري الإسباني للسيدات إسبانيا بايرن ميونخ الدوري الألماني للسيدات ألمانيا كلوب أمريكا الدوري المكسيكي للسيدات المكسيك مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إنجلترا أولمبيك ليون للسيدات الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات فرنسا

من يرشح وكلاء المراهنات للفوز بالكرة الذهبية؟

يتصدر مهاجم بايرن ميونخ وإنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال لعام 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الاثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا بفارق واضح، إذ بلغت احتمالات فوزه 1/3 لدى عدة شركات مراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.

وبعد تسجيله هدفين في مباراة الكلاسيكو الليلة الماضية، انخفضت احتمالات المراهنة على فوز لاعب ريال مدريد وفرنسا كيليان مبابي بالجائزة انخفاضًا كبيرًا، من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى العديد من الجهات يوم الحفل.

في المقابل، ارتفعت احتمالات المراهنة على فوز لاعب برشلونة وإسبانيا وبطل كأس العالم لامين يامال، وصيف الكرة الذهبية العام الماضي والفائز بجائزة كوبا عامين متتاليين، إلى 4/1 كأقل سعر متاح، بعدما كانت تبلغ 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي. وقد تجاوزه مبابي ليصبح يامال ثالث المرشحين في المراهنات.

كما ارتفعت احتمالات المراهنة على فوز لاعب باريس سان جيرمان وجورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا ارتفاعًا كبيرًا، ويبلغ أقل سعر متاح له الآن 66/1، بعدما كان متاحًا بسعر 16/1 الأسبوع الماضي.

وتبلغ احتمالات فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بالجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما تبلغ احتمالات فوز حامل الكرة الذهبية للعام الماضي عثمان ديمبيلي 80/1.

لا تتوفر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالانتشار نفسه الذي تحظى به جائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بنسخة 2026 بنسبة 94,5%، وذلك حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الاثنين 26 أكتوبر. وكانت لاعبة منتخب إسبانيا قد انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي لايونيسيز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة.

اللاعبة الأخرى الوحيدة التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة وبولندا إيفا بايور، التي تبلغ فرصتها 4,7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، فليست ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين. فقد اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لن ينال الجائزة الكبرى، التي ستذهب إلى قائد إسبانيا رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك وبرشلونة حاليًا.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى حفل الكرة الذهبية في باريس العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تتبعه مجلة فرانس فوتبول المنظمة للجائزة.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه في فريق الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.

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