ستُقدَّم النسخة السبعون من جائزة الكرة الذهبية، التي يمكن القول إنها أرفع جائزة فردية يمكن أن ينالها لاعب كرة قدم، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها حفل الجوائز السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.

كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، والتي أُطلقت عام 1956 ومُنحت للاعبة للمرة الأولى عام 2018، العديد من أعظم لاعبي ولاعبات العالم. ويأمل عثمان ديمبيلي في الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستُتوَّج فائزة مختلفة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي فازت بالجائزة في كل من السنوات الثلاث الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرة ومجانًا؟ يقدّم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية مشاهدة حفل جوائز الكرة الذهبية 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ الموعد وتوقيت البداية والبث المباشر

التاريخ الإثنين 26 أكتوبر 2026 الوقت 8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 عصرًا بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ المكان مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا البث المباشر DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

في معظم بلدان العالم، ستنقل خدمة البث DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرة وحصريًا ومجانًا. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب الأمر سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن الحفل سيُعرض عبر منصات محلية أخرى في عدد محدد من البلدان والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه البلدان. وإذا لم يكن بلدك مدرجًا في الجدول أدناه، فيُفترض أن تتمكن من مشاهدة الحفل عبر DAZN.

ستقدّم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، الذي حلّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية عام 2003، في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا إلى جانب سكوت عبر شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

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من هم المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2026؟

يستعرض لك جول أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا باو كوبارسي برشلونة إسبانيا مارك كوكوريلا تشيلسي / ريال مدريد إسبانيا عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان فرنسا لويس دياز بايرن ميونخ كولومبيا برونو فرنانديز مانشستر يونايتد البرتغال جابرييل ماجالهايس آرسنال البرازيل إيرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب هاري كين بايرن ميونخ إنجلترا خفيتشا كفاراتسخيليا باريس سان جيرمان جورجيا لامين يامال برشلونة إسبانيا ساديو ماني النصر السنغال ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الأرجنتين كيليان مبابي ريال مدريد فرنسا نونو مينديش باريس سان جيرمان البرتغال ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين جواو نيفيش باريس سان جيرمان البرتغال مايكل أوليسيه بايرن ميونخ فرنسا ويليان باتشو باريس سان جيرمان الإكوادور خوليان كينيونيس القادسية المكسيك ديكلان رايس آرسنال إنجلترا رودري مانشستر سيتي / برشلونة إسبانيا فابيان رويز باريس سان جيرمان إسبانيا ويليام ساليبا آرسنال فرنسا فيران توريس برشلونة / باريس سان جيرمان إسبانيا دايو أوباميكانو بايرن ميونخ فرنسا فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل فيتينيا باريس سان جيرمان البرتغال

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب الوطني سلمى باشا أولمبيك ليون للسيدات فرنسا باربرا باندا أورلاندو برايد زامبيا إسمي بروختس برشلونة هولندا كلارا بول بايرن ميونخ ألمانيا ماريونا كالدينتي آرسنال إسبانيا سكارليت كامبيروس كلوب أمريكا المكسيك كيرستين كاسباري مانشستر سيتي هولندا تيموا تشاوينجا كانساس سيتي كارنت مالاوي كاتا كول برشلونة إسبانيا ميلشي دومورني أولمبيك ليون للسيدات هايتي كارولين جراهام هانسن برشلونة النرويج أليكس جرينوود مانشستر سيتي إنجلترا باتري جويخارو برشلونة إسبانيا بيرنيل هاردر بايرن ميونخ الدنمارك يوي هاسيجاوا مانشستر سيتي اليابان روز لافيل جوثام إف سي الولايات المتحدة مابي ليون برشلونة / لندن سيتي ليونيسز إسبانيا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل ميلفين مالار مانشستر يونايتد / تشيلسي فرنسا ماناكا ماتسوكوبو نورث كارولاينا كوريج / تشيلسي اليابان فيفيان ميديما مانشستر سيتي هولندا إيفا بايور برشلونة بولندا كلوديا بينا برشلونة إسبانيا أليكسيا بوتياس برشلونة / لندن سيتي ليونيسز إسبانيا ويندي رينار أولمبيك ليون للسيدات فرنسا أليسيا روسو آرسنال إنجلترا خديجة شو مانشستر سيتي جامايكا موموكو تانيكاوا بايرن ميونخ اليابان كارولين وير ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات اسكتلندا تيسا وولارت إنتر ميلان / كومو بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني كريم ألايبيجوفيتش ريد بول سالزبورج / يوفنتوس البوسنة والهرسك أيوب بوعدي ليل / مانشستر سيتي المغرب باو كوبارسي برشلونة إسبانيا يان ديوماندي لايبزيج / ريال مدريد ساحل العاج لينارت كارل بايرن ميونخ ألمانيا إيلي جونيور كروبي بورنموث فرنسا لامين يامال برشلونة إسبانيا يوهان مانزامبي فرايبورج / أستون فيلا سويسرا إبراهيم مازا باير ليفركوزن الجزائر وارن زائير إيمري باريس سان جيرمان فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة النادي أو الأندية المنتخب الوطني فيرله بورمان تشيلسي هولندا فيكي لوبيز برشلونة إسبانيا فيليسيا شرودر بي كيه هاكن / ريال مدريد السويد كلارا سيراخوردي برشلونة إسبانيا ليلي يوهانس أولمبيك ليون للسيدات الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب النادي أو الأندية المنتخب الوطني ياسين بونو الهلال المغرب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا خوان جارسيا برشلونة إسبانيا جريجور كوبل بوروسيا دورتموند سويسرا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا / تشيلسي الأرجنتين إدوارد ميندي الأهلي السنغال ديفيد رايا آرسنال إسبانيا ماتفي سافونوف باريس سان جيرمان روسيا أوناي سيمون أتلتيك بيلباو إسبانيا فوزينيا تشافيس / كولو كولو الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة النادي المنتخب الوطني آن كاترين بيرجر جوثام إف سي ألمانيا كاتا كول برشلونة إسبانيا هانا هامبتون تشيلسي إنجلترا لورينا كانساس سيتي كارنت البرازيل أياكا ياماشيتا مانشستر سيتي اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب الفريق الجنسية ميكيل أرتيتا آرسنال إسباني لويس دي لا فوينتي إسبانيا إسباني أوناي إيمري أستون فيلا إسباني فينسنت كومباني بايرن ميونخ بلجيكي لويس إنريكي باريس سان جيرمان إسباني

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب الفريق أو الفرق الجنسية جوناثان جيرالديز أولمبيك ليون للسيدات إسباني أندريه يجليرتز مانشستر سيتي سويدي نيلس نيلسن اليابان دنماركي بيري روميو برشلونة إسباني إيلينا ساديكو سلتيك / بي كيه هاكن سويدية

الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للرجال 2026

النادي الدوري البلد آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا بايرن ميونخ الدوري الألماني ألمانيا بودو جليمت الدوري النرويجي الممتاز النرويج فلامنجو الدوري البرازيلي البرازيل باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي فرنسا

الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للسيدات 2026

النادي الدوري البلد برشلونة الدوري الإسباني للسيدات إسبانيا بايرن ميونخ الدوري الألماني للسيدات ألمانيا كلوب أمريكا الدوري المكسيكي للسيدات المكسيك مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إنجلترا أولمبيك ليون للسيدات الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات فرنسا

من يتوقع وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟

لدى شركات المراهنات البريطانية، يتصدر مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا، بسعر مراهنة يبلغ 1/3 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة أسعار المراهنات Oddschecker.

وبعد تسجيله هدفين في الكلاسيكو ليلة أمس، انخفض سعر المراهنة على فوز لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي انخفاضًا كبيرًا، من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى جهات كثيرة يوم الحفل.

في المقابل، ارتفع سعر المراهنة على فوز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، بطل كأس العالم، لامين يامال، الذي حلّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي وفاز بجائزة كوبا مرتين متتاليتين. فبعدما بلغ سعره 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي، أصبح أقل سعر متاح له 4/1، ليتجاوزه مبابي ويحتل المركز الثالث في ترشيحات المراهنات.

وارتفع سعر المراهنة على فوز لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا ارتفاعًا كبيرًا، وأصبح أقل سعر متاح له الآن 66/1، بعدما كان متاحًا بسعر 16/1 الأسبوع الماضي.

ويبلغ سعر المراهنة على فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بالجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما يبلغ سعر فوز عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية العام الماضي، 80/1.

أسعار المراهنات على جائزة الكرة الذهبية للسيدات ليست متاحة بالقدر نفسه الذي تتاح به أسعار جائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 ولاعبة منتخب إسبانيا التي انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بجائزة 2026، باحتمال يبلغ 94,5% حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر.

اللاعبة الأخرى الوحيدة التي يتجاوز احتمال فوزها بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة ومنتخب بولندا إيفا بايور، بنسبة تبلغ 4,7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات في كل من السنوات الثلاث الماضية، فلا ترد ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الفعلية للحفل في كل من العامين الماضيين. فقد اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، وأنها ستذهب إلى قائد منتخب إسبانيا رودري، الذي كان يلعب آنذاك لمانشستر سيتي ويلعب الآن لبرشلونة.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، مجلة فرانس فوتبول.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.

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