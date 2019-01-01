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تصفيات كأس أمم افريقيا

الكاميرون تهزم جزر القمر بثلاثية نظيفة وتتأهل لأمم أفريقيا

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كلارينس سيدورف يقود الأسود لكأس أفريقيا بانتصار سهل في الجولة الأخيرة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح المنتخب الكاميروني في التأهل لكأس أفريقيا 2019، بعد التغلب على جزر القمر في التصفيات المؤهلة للبطولة.

المباراة جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الكاميرون، في الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات.

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الهولندي كلارينس سيدورف مدرب المنتخب الكاميروني، قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة ليتأهل بصعوبة للمسابقة المقامة بمصر.

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الهدف الأول جاء عن طريق إيريك تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أضاف كلارينس بيتانج الثاني للأسود، قبل أن يهتمم كارل توكو إيكامبي الثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

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النتيجة تصعد بالكاميرون لأمم أفريقيا، حيث تتأهل بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بـ11 نقطة.

ويحتل المنتخب المغربي الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما يأتي كلاً من جزر القمر ومالاوي بالمركزين الثالث والرابع بخمس نقاط.

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