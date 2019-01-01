الكاميرون تتعادل مع مالي في ختام استعدادات أمم أفريقيا

مباراة أُقيمت في الدوحة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية التي جمعت الكاميرون مع مالي مساء الجمعة بنتيجة هدف لكل جانب ضمن استعدادات الطرفين لأمم أفريقيا 2019.

المباراة هي الثالثة ودياً لحامل اللقب الكاميرون بعد الفوز على زامبيا 2-1، وعلى ألكوركون الإسباني بنتيجة 11-0 في الأيام الماضية.

ولُعب اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، وافتتح يوسف كونيه التهديف لمالي في الدقيقة 22، ولكن مهاجم فياريال كارل إكامبي عادل للأسود بالدقيقة 44.

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(🎥: @InsiderWydad) pic.twitter.com/hNBcJG8tfQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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ولعب كلارينس سيدورف، مدرب الكاميرون، بخطة 5-3-2، وأشرك معظم نجوم فريقه باستثناء مهاجم بي إس جي إيريك تشوبو موتينج.

وتفتتح الكاميرون مبارياتها بمصر أمام غينيا بيساو بالخامس والعشرين من يونيو، ثم تلعب مع غانا، وأخيراً بنين.

وتلعب مالي ودياً مع الجزائر الأحد، ثم تتوجه لمصر لخوض غمار المجموعة الخامسة أمام تونس، أنجولا، وموريتانيا.