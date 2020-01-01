الكاميرات ترصد انتقادات مبابي لماركينيوس بسبب دفاع سان جيرمان

البي إس جي استقبل 13 هدفًا في أخر 6 مباريات..

التقطت عدسات الكاميرات شكوى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أداء فريقه الدفاعي خلال مواجهة بوردو، الأحد الماضي.

البي إس جي، حقق الفوز على بوردو بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، من عمر الدوري الفرنسي .

مبابي كان مستاءً من استقبال فريقه لثلاثة أهداف، ليتجه نحو المدافع البرازيلي ماركينيوس، عقب نهاية اللقاء، ويتحدث معه حول الأمر.

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والتقطت كاميرات قناة "كانال بلس" الفرنسية، حديث مبابي الذي لم يبد عليه الحذر خلال حديثه مع ماركينيوس، إذ لم يضع يده على فمه كما جرت العادة.

وقال مبابي خلال حديثه مع الدولي البرازيلي: "أنهم يأتون إلى ملعبنا ويسببون لنا المشاكل، علينا أن نكون أكثر هدوءًا ، يجب أن نتعامل مع ذلك، نحن في ملعبنا، لا يجب أن يسجلوا أهدافًا، أنت القائد، أخبر الجميع بالتقدم أو بالعودة إلى الوراء".

ولم يبد ماركينيوس أي ردة فعل، حيث وضع يده اليمنى على فمه، وربما قد أعاقه وجود كاميرات من حوله.

وينتظر سان جيرمان، الذي استقبلت شباكه 13 هدفًا في أخر 6 مباريات، مواجهة حاسمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بعد أسبوعين بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت بفوز البي فاو بي بنتيجة 2-1.

مبابي، شارك في 30 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع 16.