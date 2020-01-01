الكاف يعلن إرشادات تصفيات كأس الأمم الإفريقية ولوائح تتعلق بفيروس "كورونا"

اقتراب استئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن بعض الإرشادات استعدادًا لاستئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة في فترة التوقف الدولي.

ويخوض المنتخبات الإفريقية تصفياتها المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون عام 2021، من يوم 11 نوفمبر الجاري وستقام جولتين خلال هذه الفترة.

وأعلن الكاف عن بعض الإرشادات يجب اتباعها خلال التصفيات المقبلة، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع في وسط حالة من التأهب بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم خلال الأشهر الماضية.

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يجب أن يكون المنتخب به 11 لاعبًا من بينهم حارس مرمى بالإضافة إلى 4 بدلاء وهو العدد القانوني لبداية اللقاء، وإذا لم يتمكن الفريق في الوصول لهذا العدد يعتبر خاسرًا للقاء بنتيجة 2 – 0.

وإذا تعذر وصول الفريق لملعب المباراة بسبب قيود في بلده أو قيود أخرى مثل إجراءات فيروس كورونا، سيكون المنتخب خاسرًا بنتيجة هدفين نظيفين، وسيتم منح كل فريق 5 تبديلات على 3 فرص فقط.

وبالنسبة للحضور الجماهيري فالكاف أوضح أنه وفقًا لبروتوكول مكافحة فيروس كورونا، يجب أن تلعب المباريات في غياب الجماهير، ولكن إذا أراد البلد المستضيف للقاء حضور جماهيري فيعود إلى المسؤولين في الاتحاد الإفريقي.