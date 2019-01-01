الكاف يعاقب حسنية أغادير بسبب شغب الجماهير

الاتحاد الافريقي لكرة القدم يقرر معاقبة فريق حسنية أغادير المغربي على هامش أحداث الشغب التي قامت بها جماهيره في مواجهة أوتو ديو الكونغولي بالكونفدرالي

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم عن معاقبة فريق حسنية أغادير بعد مباراة فريقه ضد نظيره الكونغولي أوتو ديو في كأس الاتحاد الإفريقي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "البطولة" والذي أكد على تلقي إدارة النادي المغربي لخطاب من نظيره الاتحاد الإفريقي يبلغه فيه بالعقوبة الموقعة عليه.

وتعرض النادي لغرامات بقيمة إجمالية وصلت لحوالي 10 ألاف دولار أمريكي، حيث تم تغريم الفريق خمسة ألاف دولار بسبب استخدام الجماهير للألعاب النارية ومثلهم لإلقاء قارورات المياه داخل الملعب.

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وكان فريق حسنية أغادير قد حقق الفوز في مباراة اليوم الأحد الماضي والتي أقيمت على ملعب أغادير الكبير بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويحتل حسنية أغادير في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة ولديه أربعة نقاط بعد أن حقق فوزه الأول في مباراة الأحد الماضي.

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بينما يحتل فريق نهضة بركان المركز الأول في ترتيب المجموعة وبرصيده سبع نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، ويحتل أوتو ديو المركز الثالث بنقطتين ورجاء كازابلانكا المركز الرابع بنقطة وحيدة.