الكاف يختار حكماً من جنوب السودان لإدارة مواجهة مصر والنيجر

المباراة تعتبر تحصيل حاصل لضمان مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، منح الحكم الجنوب سوداني رينج مالونج، مهمة إدارة مباراة مصر والنيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر تحل ضيفاً على النيجر في 23 مارس المقبل، في الجولة الأخيرة من تصفيات البطولة المقامة على أرضها.

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مالونج سبق وأن أدار مباراة وحيدة في التصفيات، انتهت بفوز جنوب إفريقيا على سيشل بسداسية نظيفة.

كارلو أبدى ثقة متناهية في لاعبيه بالرغم من أن الجدول يقول غير ذلك 💁‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

المواجهة تعتبر تحصيل حاصل لكلا الفريقين، حيث فقد النيجر حظوظها بشكل كامل في التأهل.

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وصعدت مصر للمسابقة، بعد اختيارها كبلد مضيف لأمم إفريقيا بدلاً من الكاميرون المنظم الأساسي.

ويلعب الفراعنة بدون الكثير من العناصر الأساسية، بعدما أعلن المدرب خافيير أجيري عن القائمة التي تواجه النيجر وكذلك تلعب وديا ضد نيجيريا.