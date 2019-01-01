الكاف يثير الجدل باختيار حكم مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

اشتعال مجموعة الأهلي بعد هزيمته أمام فيتا كلوب أمس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تعيين صادق السالمي، حكمًا لمواجهة الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعد مواجهة الأهلي والفريق الجزائري، حاسمة للصعود إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، خاصًة بعد تعقد حسابات المجموعة مؤخرًا.

وظهر صادق السالمي في مباريات الأهلي داخل أرضه في الموسم الحالي من البطولة الإفريقية، مرتين في مباراتي جيما أبا جيفار التي انتهت بفوز الفريق المصري بهدفين دون رد.

وأدار التونسي مواجهة الأهلي وفيتا كلوب، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وأثار الاتحاد الإفريقي الجدل بعد تعيين الحكم لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة، للمرة الثالثة في موسمًا واحدًا على أرض الفريق المصري، وهجوم بعض جماهير مواقع التواصل الاجتماعي على القرار.

فهل يكرر الأهلي فوزه في تواجد الحكم التونسي، على ضيفه بثنائية دون رد، أم يفجر شبيبة الساورة المفاجأة ويكبد الأهلي الخروج من البطولة الإفريقية.

إقرأ أيضًا - رسميًا - إصابة الشناوي بالتواء في الكاحل

ويجب على الأهلي تأمين موقفه بتحقيق الفوز على ضيفه الجزائري لضمان التأهل إلى الدور الثاني والمنافسة على اللقب الذي عصى عليه في آخر موسمين على الرغم من وصوله للنهائي.