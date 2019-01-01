الكأس الذهبية | خيمينيز يعبر بالمكسيك إلى النهائي

المكسيك الطرف الأول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجحت المكسيك في حجز بطاقتها في نهائي الكأس الذهبية بعد الانتصار على هايتي بهدف مقابل لا شيء في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء.

هدف المباراة الوحيد جاء عبر مهاجم وولفرهامبتون رؤول خيمينيز الذي سجله من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة من الأشواط الإضافية.

المكسيك تعود لنهائي البطولة بعد غياب دام منذ 2015، إذ فشلت في عبور جامايكا في النسخة الماضية وخرجت من نصف النهائي.

Resumen del Partido presentado por Tequila Camarena



¡ @miseleccionmx es el primer equipo clasificado a la Final de #GoldCup2019 despues de una victoria de 1-0 sobre @fhfhaiti !



HAIvMEX #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/XzPrR6vHSr — Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 3, 2019



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وستلعب المكسيك مع الفائز من الولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا فجر الخميس في ناشفيل بأراضي الأولى.

ويقام نهائي المسابقة الأحد المقبل في شيكاجو لتحديد بطل النسخة الحالية التي لُعبت بين ثلاثة بلدان.

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