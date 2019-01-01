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القيمة السوقية للهلال السعودي تكتسح النجم الساحلي

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الهلال يمتلك قوة شرائية كبير جداً على عكس النجم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يرى الكثير من متابعي كرة القدم العربية أن مواجهة نهائي كأس زايد للأندية العربية بين فريقي الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي غير متكافئة من الناحية المادية.

الهلال يمتلك قوة شرائية كبير جداً على عكس النجم الذي يمتلك قوة شرائية محدود كمثل أغلب الأندية في القارة الأفريقية.

مواجهة نهائي البطولة العربية للنسخة الحالية التي تُقام اليوم على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية تصل إلى 266.144.340 ريال سعودي طبقا لموقع "ترانسفير ماركت".

قيمة الهلال السوقية منها تصل إلى 219.087.920 ريالاً، فيما تبلغ قيمة الفريق التونسي السوقية 47.056.420 ريالًا.

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وتضم قائمة الفريق التونسي لاعبًا واحدًا قيمته السوقية تزيد عن مليون يورو، هو التونسي محمد أمين بن عمور القادم من الأهلي السعودي، فيما لم تزد قيمة أي لاعب آخر عن 600 ألف يورو.

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وعلى الجانب الأخر فقائمة نادي الهلال تشهد تواجد 17 لاعبًا تزيد قيمة الواحد عن مليون يورو.

يُذكر أن الثنائي سبستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو نجمي الهلال يُعدان الأغلى من الناحية التسويقية حيث تبلغ قيمة كل منهم 6 ملايين يورو.

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