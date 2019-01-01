القيمة السوقية للهلال السعودي تكتسح النجم الساحلي

الهلال يمتلك قوة شرائية كبير جداً على عكس النجم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يرى الكثير من متابعي كرة القدم العربية أن مواجهة نهائي كأس زايد للأندية العربية بين فريقي الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي غير متكافئة من الناحية المادية.

الهلال يمتلك قوة شرائية كبير جداً على عكس النجم الذي يمتلك قوة شرائية محدود كمثل أغلب الأندية في القارة الأفريقية.

مواجهة نهائي البطولة العربية للنسخة الحالية التي تُقام اليوم على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية تصل إلى 266.144.340 ريال سعودي طبقا لموقع "ترانسفير ماركت".

2009: الاتحاد خسر 2 - 1 ضد بوهانغ ❌

2012: الأهلي خسر 3-0 ضد أولسان ❌

2014: الهلال خسر 1-0 ضد ويسترن سيدني ❌

2017: الهلال خسر 2-1 ضد أوراوا ريدز ❌



خسرت الأندية السعودية آخر 4⃣ نهائيات خارجية، هل يكسر ⁦@Alhilal_FC⁩ العقدة اليوم؟ pic.twitter.com/Kvs5oT9LMe — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

قيمة الهلال السوقية منها تصل إلى 219.087.920 ريالاً، فيما تبلغ قيمة الفريق التونسي السوقية 47.056.420 ريالًا.

وتضم قائمة الفريق التونسي لاعبًا واحدًا قيمته السوقية تزيد عن مليون يورو، هو التونسي محمد أمين بن عمور القادم من الأهلي السعودي، فيما لم تزد قيمة أي لاعب آخر عن 600 ألف يورو.

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وعلى الجانب الأخر فقائمة نادي الهلال تشهد تواجد 17 لاعبًا تزيد قيمة الواحد عن مليون يورو.

يُذكر أن الثنائي سبستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو نجمي الهلال يُعدان الأغلى من الناحية التسويقية حيث تبلغ قيمة كل منهم 6 ملايين يورو.