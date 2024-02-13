"القول والفعل" .. قانوني يُفسر اختلاف عقوبة نواف العقيدي عن سلمان الفرج وسلطان الغنام

القانوني زف بشرى للنصراويين

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فسر خالد أبو راشد، المستشار القانوني المختص في قضايا كرة القدم، اختلاف عقوبة نواف العقيدي عن زميليه سلمان الفرج وسلطان الغنام فيما يخص قضية التمرد ورفض الانضمام لمعسكرات المنتخب السعودي قبيل كأس آسيا 2023.

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العقيدي عوقب بالإيقاف لـ5 أشهر بجانب الغرامة فيما اكتفت لجنة الاحتراف بعقاب الفرج والغنام بالغرامة المالية فقط، وقد أثار اختلاف العقوبات جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، لكن أبو راشد فسره باختلاف المخالفات المرتكبة من اللاعبين الثلاثة.

إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "كان رفض سلطان الغنام وسلمان الفرج مجرد أقوال، بينما نواف العقيدي، وحسب البيان، أساء للإداريين وارتكب فعلًا إضافيًّا، لهذا تمت عقوبته بالإيقاف لخمسة أشهر، هنا فعل وليس مجرد أقوال، ولهذا كانت العقوبة مشددة تجاه اللاعب".

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النصر قرر بالفعل التقدم باستئناف ضد عقوبة العقيدي لدى مركز التحكيم الرياضي، وقد أوضح أبو راشد أن تعطيل عقوبة حارس المرمى ممكنة، مضيفًا "مركز التحكيم الرياضي السعودي، هو المحطة الثانية مباشرة لو رغب المتضررون الاستئناف على القرارات، ويمكن للمركز اتخاذ قرار التدابير الوقتية حسب طريقته في التعامل مع القضية".

وأخيرًا أوضح القانوني أن إصدار لجنة الاحتراف للعقوبات صحيح تمامًا، إذ قال "يتساءل البعض لماذا الاعتماد على لائحة الاحتراف وليس لائحة المنتخب؟ والجواب لأنها مقدمة على باقي اللوائح الخاصة بالمنتخب لوجود نصوص تلزم اللاعبين بالانضمام للمنتخب، وذلك في العقوبات مادة 62 رقم 6".

من جانبه، أكد القانوني خالد البابطين، رئيس لجنة الانضباط السابق، على أن النصر يمتلك حق طلب التدابير الوقتية وتعطيل عقوبة العقيدي ومحمد مران للسماح لهما لخوض مباراة الفريق في دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف، عاقبت مهاجم النصر محمد مران، وثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام، بالإيقاف لمدة شهر.

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