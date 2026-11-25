مشاركة تابع GOAL على جوجل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في عام 2026، ويتقدمها جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، والتي شهدت هيمنة مغربية سنغالية واضحة بوجود خمسة أسماء فقط.

إعلان

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز في الحفل السنوي الذي ستحتضنه مدينة لاجوس يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث تترقب الجماهير الأفريقية بفارغ الصبر معرفة هوية المتربعين على عرش القارة لعام 2026 في ليلة من المنتظر أن تكون تاريخية بكل المقاييس للكرة الأفريقية.

ويبرز في القائمة أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، الذي يدخل السباق كحامل للقب بعد موسم مظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، وإبراهيم دياز الذي تألق بقميص ريال مدريد ومنتخب "أسود الأطلس"، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة إسماعيل صيباري، بينما يمثل السنغال كل من ساديو ماني وبابي جاي.

وعلى مستوى حراسة المرمى، تشتعل المنافسة بين العملاقين ياسين بونو وإدوارد ميندي، حيث يسعى كل منهما لإثبات جدارته بالقفاز الذهبي للقارة، وينضم إليهما حارس الرأس الأخضر "فوزينيا" الذي قدم مستويات لافتة في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي فئة الأندية، انحصر التنافس بين ثلاثة قوى كروية كبرى هي اتحاد العاصمة الجزائري، الجيش الملكي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يدخل عملاق الجزائر المنافسة مدعومًا بتتويجه لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب الزمالك المصري، بالإضافة إلى حصده لقب كأس السوبر الأفريقي مؤخرًا على حساب صن داونز بطل دوري الأبطال على حساب الجيش الملكي.

إعلان إعلان

ولم تخرج قائمة المنتخبات عن إطار المفاجآت، حيث يتنافس المنتخب المغربي والسنغالي ومنتخب الرأس الأخضر على لقب الأفضل، ويملك "أسود الأطلس" حظوظ قوية للمنافسة على الجائزة رغم خسارتهم رسميًا لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بحكم نهائي من المحكمة الرياضية "كاس" أسود التيرانجا، ويعود ذلك إلى ما قدمه المغاربة هذا العام بوصولهم لربع نهائي مونديال 2026 للمرة الثانية تواليًا.

مواضيع ذات صلة

ويملك أيضًا "أسود التيرانجا" فرصة قوية للمنافسة، بعدما حسم لصالحهم لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 وحصلوا على قرار رسمي من "كاف" بتأييد حكم المحكمة الرياضية، أمس الثلاثاء، أما الرأس الأخضر فقد حقق معجزة كروية بالتأهل التاريخي للمونديال وتقديم أداء استثنائي في النهائيات، وهو ما جعلهم يستحقون التواجد في هذه المرحلة الحاسمة من الجوائز.

وفي فئة أفضل مدرب يتنافس محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي الأول وبابي ثياو مدرب السنغال وبوبيستا مدرب الرأس الأخضر، في ظل غياب مفاجئ لبعض الأسماء الكبيرة التي حققت نتائج جيدة في المونديال، وأبرزها حسام حسن مدرب المنتخب المصري السابق والذي قاد بلاده إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ الفراعنة وودع البطولة بأداء مشرف أمام المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب آنذاك.

إعلان

وكان الحضور المصري الوحيد في الترشيحات النهائية لجوائز الكاف، متمثلًا في المنافسة على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بوجود محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق والرياض السعودي الحالي ليتنافس مع تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، محمد حريمات لاعب الجيش الملكي، بينما استبعد محمد شحاتة لاعب الزمالك.

وفي فئة أفضل لاعب شاب يتنافس يان دياموندي نجم ريال مدريد ومنتخب كوت ديفوار، مع كل من المغربي أيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي الواعد والسنغالي إبراهيما مباي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي.