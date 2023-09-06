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ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد جمال
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
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Brasil Bolivia Eliminatorias Sudamérica 2023Getty
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب البرازيل صاحب الخمس بطولات كأس عالم من أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية والعالم أجمع، ويبدأ أولى جولاته في التصفيات بمواجهة منتخب بوليفيا، وبالتأكيد يسعى منتخب السامبا لتصدر التصفيات منذ البداية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة البرازيل ضد بوليفيا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 9 سبتمبر 2023 على ملعب مانجويراو في تمام الساعة الرابعة إلا الربع صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 9 سبتمبر 2023
موعد المباراة03:45 مصر والسعودية
الملعبملعب مانجويراو
القنوات الناقلةTOD TV

كيف تشاهد البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لمونديال 2026.

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