تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم الماضي من أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية والعالم أجمع، ويبدأ أولى جولاته في التصفيات بمواجهة المنتخب الإكوادوري العنيد، وبالتأكيد يسعى التانجو لتصدر التصفيات منذ البداية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 على ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 8 سبتمبر 2023 موعد المباراة 03:00 مصر والسعودية الملعب ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لمونديال 2026.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026