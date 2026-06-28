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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
هولندا ضد المغرب
هولندا
المغرب

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تنطلق رحلة المغرب نحو تكرار إنجاز النسخة الماضية في كأس العالم بمواجهة هولندا في الدور 32 من البطولة.

المغرب تأهلت في وصافة المجموعة الثالثة بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى والفوز على اسكتلندا وهايتي.

أما هولندا، فوصلت إلى دور الـ 32 متصدرة للمجموعة الخامسة بعد التعادل مع اليابان والفوز على السويد وتونس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح الثلاثاء 30 يونيو 2026 على ملعب "بي في بي إيه" في مدينة مونتيري المكسيكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت المغرب.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
بي بي في إيه

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  بتعليق جواد بدة وbeIN Max 3 بتعليق حسن العيدروس لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TODجواد بدة
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 3حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة هولندا ضد المغرب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رونالد كومان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • محمد وهبي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج هولندا والمغرب في المباريات الأخيرة

هولندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين هولندا والمغرب في المباريات الأخيرة

هولندا

المباراة الأخيرة

المغرب

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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